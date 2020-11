Kangana Ranaut के पक्ष में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा, साम्प्रदायिक नफरत फैलाने का लगा था आरोप

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को उनके ट्वीट के कारण लगातार ट्रोल (Troll) किया जाता है। ऐसे ही कुछ ट्वीट की वजह से उनपर राजद्रोह और धर्म को बांटने का आरोप लगा था। जिसके बाद कंगना को कई बार समन भेजा गया लेकिन वो कई कारणों को बताकर इसे टालती रही। अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) को अंतरिम सुरक्षा दे दी है। कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया था।

Bombay High Court grants interim protection from arrest to Kangana Ranaut @KanganaTeam and Rangoli Chandel in the FIR registered for alleged communal tweets. They have to appear before Mumbai Police on January 8 for recording statement.#BombayHighCourt#KanganaRanaut https://t.co/ZpRMX7PPWR