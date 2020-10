बालों में गुलाब लगाकर भाई की हल्दी सेरेमनी में दिखीं Kangana Ranaut, शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी ज्यादातर बॉलीवुड और सामाजिक मुद्दों को लेकर ही होते हैं। लेकिन इन दिनों कंगना के घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है। दरअसल उनके भाई अक्षत (Kangana Brother) की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं जिसको लेकर कंगना काफी एक्साइटेड हैं। कंगना का ट्विटर उनकी और उनके घर की खूबसूरत तस्वीरों से भर गया है। हाल ही में कंगना के भाई अक्षत की हल्दी सेरेमनी (Haldi Ceremony) हुई जिसका एक वीडियो कंगना ने शेयर किया है। एक्ट्रेस ने इस मौके पर जो आउटफिट पहना है वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।

After Rangoli’s wedding for more than a decade there was no wedding in the family all thanks to me but today my brothers Karan and Aksht broke the jinx and our ancestral house is drowned in wedding festivities, two weddings in three weeks starting with Karan ki Haldi today 🧡 pic.twitter.com/9SCl95c2OG