तापसी पन्नू को कंगना रनौत ने कहा-' शीमैन', 'ट्रोल होने के बाद एक्ट्रेस ने दी सफाई

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने ट्विट्स और अपने बेबाक अंदाज की वजह से खूब सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर कंगना को बॉलीवुड के सेलेब्स पर अपनी बातों से निशाना साधते हुए देखा गया है। वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू संग कंगना के वाद-विवाद भी अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। वहीं एक बार फिर से कंगना ने तापसी पर निशाना साधा है। जिसका मुंहतोड़ जवाब तापसी ने भी दिया है। वहीं इस बार तापसी के फैंस भी कंगना को उनके कमेंट पर जमकर उनका लताड़ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

कंगना रनौत ने ये ट्वीट एक रिप्लाई करते तापसी पन्नू के लिए कमेंट किया है। दरअसल, हुआ यूं कि एक वेबसाइट जिसका नाम अर्बन डिस्शनरी है। उसके एक ट्विटर पेज ने एक तस्वीर शेयर की थी, इसमें लिखा था, 'तापसी पन्नू बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हें एक्ट्रेस कंगना रनौत की सस्ती कॉपी भी बुलाया जाता है। वह पप्पू गैंग की भी सदस्य हैं। तापसी पन्नू कंगना का वॉलमार्ट वर्जन हैं।' अब इस ट्वीट में कंगना का नाम भी शामिल था। ऐसे में कंगना भी कहां बिना जवाब दिए रहने वाली थी।

कंगना रनौत ने किया कमेंट

अर्बन डिस्शनरी के इस पोस्ट पर जहां तापसी पन्नू के फैंस जमकर कमेंट्स और लाइक कर रहे थे। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत आईं और उन्होंने कमेंट करते हुए तापसी के लिए ट्वीट में हंसते हुए लिखा कि 'हाहाहा, शीमैन तो आज बहुत खुश होगी।' बास कंगना के इस कमेंट ने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया। जिसके बाद लोगों ने कंगना के इस कमेंट के लिए उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई।

फैंस को नहीं पसंद आया 'शी-मैन' कहना

तापसी पन्नू के लिए 'शीमैन' कहना उनके फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कंगना पर निशाना साधते हुए कमेंट में लिखा कि 'जब आप ऐसे कमेंट करती हैं तो आप में और बॉलीवुड में फिर क्या फर्क रह गया?' वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि 'तापसी भी आपकी तरह ही एक काबिल एक्ट्रेस हैं, लेकिन आपके मुकाबले में वह ज्यादा बेहतर इंसान हैं।' वहीं एक यूजर ने कंगना के एयरपोर्ट लुक पर बात करते हुए कहा कि 'जब वह उनका एयरपोर्ट लुक देखती हैं तो वह कापी प्रतिष्ठित लेडी दिखाई देती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक अलग ही छवि दिखाई देती है।'

Being a she man is cheap ? How rude Nayan.... I think it’s a compliment for her tough looks ... why you thinking only negative I don’t understand...