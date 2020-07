फिल्म ‘सुल्तान’ को मना करने पर Kangana Ranaut को मिली थी करियर बर्बाद करने की धमकी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने हाल ही में आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) और करण जौहर (Karan Johar) को लेकर कई खुलासे किए हैं। सुशांत के निधन के बाद से ही बॉलीवुड को लेकर नेपोटिज्म और ग्रुपज्मि (Nepotism and groupism in bollywood) का मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है। कई बॉलीवुड स्टार्स भी इसमें खुलकर सामने आए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इन मुद्दों पर बहस जारी है। कंगना रनौत ने अर्णव गोस्वामी (Kangana Ranaut in Arnab Goswami show) से बात करते हुए कई खुलासे किए हैं। उन्होंने यशराज फिल्म के मालिक आदित्य चोपड़ा पर उन्हें धमकी देने का आरोप (Kangana claimed Aditya Chopra allegedly threatened her) लगाया।

कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने साल 2016 में फिल्म सुल्तान करने से मना कर (Kangana Ranaut rejected Sultan) दिया था। जिसके बाद ये फिल्म अनुष्का शर्मा को ऑफर की गई थी। हालांकि उस दौरान खबर ये भी आई थी कि दीपिका ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए मना (Sultan was offered to Deepika Padukone) कर दिया। कंगना ने इस बातचीत में बताया कि मैं ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद खान्स के साथ काम नहीं करना चाहती थीं। सुल्तान के डायरेक्टर मेरे घर आए थे और मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी। मेरे आदित्य चोपड़ा से भी मीटिंग हुई थी। मैंने उन्हें फिल्म मना करने के लिए माफी भी मांगी थी और वो उस वक्त ठीक थे। लेकिन बाद में खबर आई कि कंगना ने सुल्तान को मना कर दिया। फिर मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे नो कहने की। फिर मुझसे कहा कि अब तुम्हारा करियर खत्म (Kangana was told you are finished)। कंगना ने फिल्म सुल्तान को जिस वक्त मना किया था उस वक्त विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की डेट क्लैश हो रही थी। साल 2016 में सलमान खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुल्तान ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी।

कंगना इससे पहले आदित्य चोपड़ा पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। कंगना रनौत ने बताया कि कि सुशांत और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) दोनों ही आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। संजय लीला भंसाली गोलियो की रासलीला: रामलीला में सुशांत सिंह राजपूत को लीड रोल में लेना चाहते थे। फिर भी आदित्य ने सुशांत को इसकी अनुमति नहीं दी (Aditya Chopra didn't allow Sushant to do Rameela) जबकि रणवीर (Ranveer Singh) को फिल्म में मौका दिलवाया।