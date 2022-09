कंगना रनौत का आरोप, फर्जी हैं 'ब्रह्मास्त्र' कलेक्शन के आंकड़े, मुझे भी सीखना है करण जौहर का ये गणित

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये बॉलीवुड में पड़े हिट फिल्मों के सूखे को खत्म कर देगी। फिल्महाल फिल्म के ताबड़तोड़ कलेक्शन को देख इसपर कंगना रनौत का रिएक्शन आया है।

लंबे वक्त से कोई फिल्म ज्यादा देर तक बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पा रही थी, लकिन आलिया और रणबीर की हाल ही में रिलीज हुई 'ब्रह्मास्त्र' लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हालांकि कुछ लोग बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को फेक बता रहे हैं। अब इस लिस्ट में कंगना रनौत का नाम भी जुड़ गया है। कंगना ने करण जौहर पर हल्ला बोला है।

