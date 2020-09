Kangana Ranaut को मिल रही हैं धमकियां, कहा- जेल में डाल देने और घर तोड़ देने की बात कहकर डराया जा रहा

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का हाल ही में मुंबई में बीएमसी (BMC) द्वारा अवैध निर्माण बताकर ऑफिस ध्वस्त कर दिया गया था। कंगना इस बात से बेहद आहत हैं। कंगना के ऑफिस को गिराए जाने की बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने आलोचना भी की लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का एक खेमा उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। हाल ही में जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने राज्यसभा में कंगना का बॉलीवुड में प्रहार करने को गलत बताया। उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब कंगना ने टाइम्स नाऊ से बातचीत में एक बार फिर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने शिवसेना सरकार (Shivsena Government) पर भी अपना गुस्सा निकाला और कहा कि मुझे लगातार धमकाया जा रहा है। ऐसे में मैं खुद किसके पास मदद के लिए जाऊं।

