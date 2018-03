बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार वह अपने नए घर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में नया घर खरीदा है। उन्होंने अपने नए घर के गृह प्रवेश की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। कंगना के घर की कीमत करीब 30 करोड़ बताई जा रही है। वहीं उन्होंने घर की डिजाइनिंग में 20 करोड़ खर्च किए।

फोटो में वह पूजा-पाठ करती नजर आ रहीं हैं। उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसके साथ ही कंगना के माता-पिता भी पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कंगना दो दिन पहले ही मनाली के नए घर में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हैं। खबरों की मानें तो कंगना का नया घर मनाली के सिमसा में है। फोटो में कंगना के साथ उनके माता-पिता हैं और वह उनके साथ हवन पूजन करवा रहे हैं।

Kangana along with her family performed a Griha Pravesh ceremony at her Manali home two days ago. pic.twitter.com/Tw7VvKrN0U