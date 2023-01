'इमरजेंसी' को लेकर कंगना रनौत ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा - 'घर गिरवी रखकर कर रही हूं फिल्म'

इन दिनों कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' की शूटिंग में काफी बिजी हैं। इस फिल्म को लिए वो काफी कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस फिल्म में जहां वो मुख्य भूमिका निभा रही हैं, साथ-साथ ही वो फिल्म को प्रोड्यूसर भी कर रही हैं। आज इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने दी है।

Kangana Ranaut makes Shocking revelations regarding Emergency, said - 'I am doing the film by mortgaging my house'