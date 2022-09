कंगना को नहीं पच रही है Brahmastra के हिट होने की बात, कहा- मूवी माफिया तय करते हैं किसे करना है 'हिट' और किसे 'फ्लॉप'

इन दिनों रणबीर और आलिया की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' जहां धुंआधार कमाई कर रही है तो वहीं कुछ बॉलीवुड सेलेब्स को ये बात पच नहीं रही है। इन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत। कंगना ने 'ब्रह्मास्त्र' की सक्सेस की वजह मूवी माफियाओं को बताई है।

जब से अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' रिलीज हुई है तब से कोई न कोई इसे लेकर बयानबाजी कर रहा है। किसी को तो ये खूब भा रही है, तो किसी को इसकी सक्सेस रास नहीं आ रही है। इन्हीं में से एक नाम है कंगना रनौत का। फिल्म की रिलीज के बाद से कंगना हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गई हैं और अब तक फिल्म को लेकर कई आरोप लगा चुकी हैं। अब एक बार फिर कंगना ने इसे लेकर धावा बोला है।

