नवाजुद्दीन सिद्दीकी मामले पर कंगना रनौत ने दिया रिएक्शन, कहा- 'नवाजुद्दीन साहब...'

Kangana Supports Nawaz: नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीकी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान जारी करने के बाद कंगना रनौत ने उनका समर्थन किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने निजी जीवन के विवादों और अपनी पत्नी आलिया द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में चुप्पी तोड़ी है।

Kangana Ranaut once again supports Nawazuddin Siddiqui in his ongoing legal battle with ex-wife