Sushant singh सुसाइड केस में Kangana Ranaut ने लिए चार बड़े नाम, बोलीं- 'अभी तक क्यों नहीं हुई पूछताछ?'

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) की मौत से हर कोई सदमे हैं। सुशांत की अचानक से हुई मौत के बाद से हर कोई असल ( Everyone wants to know Sushant's death reason ) वजह जानना चाहता है। यही वजह है कि अभिनेता के चाहने वाले और बॉलीवुड की कुछ ( Sushant fans and celebs want CBI Inquiry ) हस्तियां लगातार सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुशांत की मौत को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Actress Kangana Ranaut ) ने एक बार अभिनेता की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाया है। अभिनेत्री ने चार लोगों के नाम दिए हैं, जिनसे मुंबई पुलिस ( Kangan Ranaut give four name for investigation ) ने अभी तक पूछताछ नहीं की है। जिसके बाद से एक बार फिर सबका ध्यान कंगान की ओर खींच गया है।

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हर मुद्दे ( Kangana Ranaut Raised her voice ) पर खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में कंगना रनौत उन्होंने रिपब्लिक टीवी के साथ एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में के चार लोगों के ( Kangana talked about four people ) बारें में बात की। जिसमें उन्होंने कहा कि वह सुशांत सिंह की मौत के संबंध में अब तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। अभिनेत्री के अनुसार, निर्माता आदित्य चोपड़ा ( Producer Aditya Chopra ), फिल्म निर्माता महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ), फिल्म निर्माता करण जौहर ( Karan Johar ) और फिल्म समीक्षक राजीव मसंद ( Indian Film Critic Rajeev Masand ) को पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए।

इंटरव्यू देते वक्त कंगना ने यह भी साफ किया कि वह यह नहीं कह रही हैं कि कोई चाहता था कि सुशांत मर जाए ( No boddy wants sushant die ), लेकिन कई चाहते थे कि वह पूरी तरह से बर्बाद ( people want ruin his career ) हो जाए। इंडस्ट्री में कुछ इंसानी रूप में गिद्ध होते ( Some people in the industry are vultures ) हैं जो लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने परवीन बाबी ( Kangan Gave Parveen Babi ) का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी परवीन बॉबी की मौत उनकी बीमारी बताई जाती है। जबकि असल वजह महेश भट्ट ( Parveena Babi Death Reason Mahesh Bhatt ) हैं।