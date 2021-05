यूजर ने लगाया सोनू सूद पर फ्रॉड करने का आरोप, कंगना रनौत के रिएक्शन ने सबको किया हैरान

नई दिल्ली। इस वक्त देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। कोरोना की दूसरी वेव विकराल रूप लेती जा रही है। रोज़ाना अलग-अलग राज्यों में कोरोना के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के चलते मरीज अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए आगे रहे हैं। एक्टर सोनू सूद काफी लंबे समय से लोगों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके कामों की जमकर तारीफ भी जाती हैं, लेकिन हाल ही में एक यूजर ने एक्टर को लेकर ऐसी बात कह डाली। जिस पर एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया।

Such a fraud using a crisis to make money 😣



Oxygen concentrator ₹2 lakh 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/WvFuQRxY5B