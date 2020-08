Rhea Chakraborty की इस एक बात से पूरी तरह सहमत हैं Kangana Ranaut

नई दिल्ली: दिवंगत एक्टर Sushant Singh Rajput की मौत को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी के तहत सामने आई हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। रिया ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से गुजर रहे थे। जिस वजह से वो दवाईयां ले रहे थे। लेकिन रिया के इस इंटरव्यू को चारों-तरफ आलोचना हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिया के इंटरव्यू पर अपना रिएक्शन दिया है।

कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती की इस बात पर सहमति जताई कि सुशांत को बॉलीवुड माफियों ने मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी। इसके साथ ही कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया। कंगना रनौत ने ट्वीट (Kangana Ranaut Tweet) करते हुए लिखा, 'रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू से सिर्फ दो बातें निकलीं, पहली उसने कहा कि माफिया ने सुशांत को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें परेशान किया और सुनियोजित ढंग से उनके खिलाफ कैंपेन चलाए। दूसरा चीज जो रिया ने नहीं कही वो ये कि उसके और महेश भट्ट जैसे गिद्धों ने सुशांत को दोबारा मारा।'

Only 2 things to take away from #RheaChakrobarty interview,first she said Movie mafia discredited and harassed him also planted organised smear campaigns which broke his mind,2nd she did not say that after that vultures like her and Mahesh Bhatt killed him again #ShameOnAajTak