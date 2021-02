हंसल मेहता से बोलीं कंगना रनौत- अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, डायरेक्टर के यूं दिया रिएक्शन

नई दिल्ली | बॉलीवुड एकट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आए दिन अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया के जरिए कंगना बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। कंगना महाराष्ट्र सरकार से लेकर बॉलीवुड सबसे पंगा लेकर चुकी हैं। हाल ही में फिल्ममेकर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने कंगना को लेकर बनाई फिल्म पर अफसोस जताया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था और अपनी बात रखी थी। अब कंगना ने भी उस ट्वीट पर अपना वार किया है। हालांकि हंसल मेहता ने ये भी बताया कि उनके द्वारा किया गया ट्वीट एक्ट्रेस के लिए नहीं था।

हंसल मेहता ने कंगना को लेकर बनाई फिल्म सिमरन को अपनी एक गलती बताया था। जिसके जवाब में कंगना ने अपने ट्विटर पर लिखा- ये सही है हंसल सर। यहां तक कि आप इस बात से भी सहमत होंगे कि आपके साथ हमेशा खड़ी रही हूं। और अब आप ये कह रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं गाऊं 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का'।

That’s true Hansal sir, even you will agree with that, I stood by you and now you saying this, feel like singing ‘ achcha sila diya tune mere payaar ka ‘😛😛😛😛

कंगना के इस ट्वीट का जवाब भी हंसल मेहता ने दिया। उन्होंने लिखा- पहली बात कि वो ट्वीट तुम्हे लेकर नहीं था। दूसरी बात कुछ ऐसी चीजें हुई थी फिल्म के बाद जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया था। मुझे इसलिए फिल्म बनाने का अफसोस हुआ। हालांकि हंसल मेहता ने कंगना को एक अच्छा एक्टर भी बताया।

Firstly, the tweet wasn’t about you. Secondly, there are things that happened after the film that left me more than hurt. It made me sorely regret making the film.



All said and done you remain a fine, fine actor. And you have my respect for that. And for your kindness.