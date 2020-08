नसीरुद्दीन शाह के बयान पर बोलीं Kangana Ranaut, उनकी गालियां भी भगवान के प्रसाद की तरह हैं

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से ही कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और नेपोटिज्म को लेकर लगातार हमलावर रही हैं। उनकी इस लिस्ट में सबसे ऊपर करण जौहर (Karan Johar) का नाम शामिल है। उसके बाद कंगना ने स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर भी निशाना साधा है। हाल ही में एक्टर नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने भी नेपोटिज्म को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कगंना रनौत पर उनकी बयानबाजी को लेकर निशाना साधा।

नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि जिन लोगों के दिमाग में इंडस्ट्री के खिलाफ गंद भरा हुआ है वो लोग अब मीडिया के सामने उल्टी कर रहे हैं। इस पर कंगना (Kangana Ranaut Tweet) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'शुक्रिया नसीर जी, आपने मेरे सारे अवॉर्ड्स और सफलताओं को तोला, जोकि नेपोटिज्म के पैमाने पर नहीं हैं। वैसे मैं इन सब चीजों की आदी हो चुकी हूं। लेकिन क्या आप मुझे तब भी यही कहते अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती?'

Thank you Naseer ji, you weighed all my awards and achievements which non of my contemporaries have on the scale of nepotism,I am used to this but would you say this to me if I were Parkash Padukone/Anil Kapoor’s daughter ? 🙂 https://t.co/yA59q7Lwbf