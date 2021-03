ट्वीट्स के बाद अब कंगना रनौत करेंगी अपनी फिल्मों की बौछार, इस साल ये फिल्में होंगी रिलीज

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरने वालीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले काफी वक्त से शूटिंग में काफी व्यस्त रही थीं। इस साल उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। उन्हीं में से एक है-'थलाइवी'। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की डेट सामने आ चुकी है। 'थलाइवी' का ट्रेलर कंगना रनौत के जन्मदिन यानि 23 मार्च को रिलीज होगा। इससे पहले कंगना ने फैंस के साथ फिल्म से जुड़ी अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही हैं।

तस्वीरों को देखकर एक बार को कंगना को पहचानना मुश्किल है। क्योंकि कंगना का वजन काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन 90 के दशक के कपड़ों में वह काफी खूबसूरत लग रही हैं। कंगना ने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'थलाइवी का ट्रेलर लॉन्च होने में बस एक दिन बाकी है। इस बायोपिक की शूटिंग के लिए 20 किलो वजन बढ़ाना और फिर कुछ ही महीनों के अंतराल पर इसे घटाना, सिर्फ ये ही एक चुनौती नहीं थी। कुछ घंटों के इंतजार के बाद जया हमेशा के लिए आपकी है'। उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

One day to go for the trailer launch of #Thalaivi

Gaining 20 kgs and loosing it all back within a span of few months wasn’t the only challenge that I faced while filming this Epic Biopic, wait is getting over just in few hours Jaya will be your forever ❤️ pic.twitter.com/yeLDPfCdFQ — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 22, 2021

थलाइवी- 'थलाइवी' फिल्म में कंगना रनौत अभिनेत्री से राजनेता बनी जयललिता के रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म जयललिता के जीवन के बारे में हैं। 23 अप्रैल को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में हैं। वहीं, उनके साथ एक्टर अरविंद स्वामी, प्रकाश राज, मधु और भाग्यश्री भी अहम रोल में नजर आएंगी।

And it’s a wrap, today we successfully completed the filming of our most ambitious project Thalaivi- the revolutionary leader, rarely an actor finds a character that comes alive in flesh and blood and I fall in love so hard but now suddenly it’s time to say bye,mixed feelings❤️ pic.twitter.com/0tmrQ2ml3m — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 12, 2020

धाकड़- 'थलाइवी' के अलावा कंगना की फिल्म 'धाकड़' भी इस साल रिलीज होगी। इस फिल्म में कंगना लीड रोल में हैं और वह जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। अब तक फिल्म के कुछ पोस्टर व टीजर सामने आ चुके हैं, जिसमें कंगना का धाकड़ अंदाज देखने को मिल रहा है। फिल्म 1 अक्टूबर, 2021 को रिलीज होगी। कंगना ने रिलीज डेट बताते हुए लिखा था, “वह डरती नहीं है और तेज है। वह एजेंट अग्नि है। भारत की पहली महिला-प्रधान एक्शन फिल्म धाकड़, थिएटर्स में रिलीज हो रही है 1 अक्टूबर 2021 में।”

तेजस- फिल्म 'तेजस' भी कंगना की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में वह एक सिख भारतीय वायु सेना ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाली हैं। खुद कंगना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'तेजस में एक सिख सैनिक की भूमिका निभा रही हूं। मुझे कभी नहीं पता चला कि मैंने कभी अपनी वर्दी पर अपने किरदार का पूरा नाम पढ़ा पाऊंगी। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई थी। हमारे पास प्यार को बयां करने का तरीका है। ब्रह्माण्ड हमें जितना समझ में आता है उससे ज्यादा तरीकों से बोलता है।' कंगना की ये फिल्म भी इसी साल रिलीज हो सकती है।