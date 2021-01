पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद Kangana Ranaut बोलीं- राष्ट्रभक्त हैं तो अकेले लड़ना होगा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर अपने शब्दों पर किसी न किसी स्टार पर वार करती रहती हैं। लेकिन इसी के चलते कभी-कभी उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। शुक्रवार को कंगना बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थीं। उन पर सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत फैलाने के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। इसी सिलसिले में वह पुलिस के सामने हाजिर हुई थीं। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद कंगना भोपाल के लिए रवाना हो गईं।

पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद कंगना ने एक ट्वीट (Kangana Ranaut Tweet) किया। जिसमें उन्होंने कहा कि देश विरोधियों को सपोर्ट मिल जाता है लेकिन जो राष्ट्रभक्त होते हैं उन्हें अकेले ही लड़ना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए भोपाल रवाना हो रही हैं।

If you are anti India you will find lot of support, work/rewards, and appreciation. If you are a nationalist then you will have to stand alone, be your own support system and appreciate your own integrity. After hours of grilling at police station on my way to Bhopal #Dhaakad pic.twitter.com/BqGrldzBvx