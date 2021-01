राष्ट्रपति से मिलने के लिए नहीं थे Kangana Ranaut के पास कपड़े खरीदने के पैसे, खुद डिजाइन की थी अपनी ड्रेस

नई दिल्ली। एक्ट्रेस कंगना रनौत बेशक इंडस्ट्री में इन दिनों विवादों की वजह से जानी जा रही हों, लेकिन उन्होंने इसी इंडस्ट्री में नाम बनाने केलिए खूब मेहनत की है। उनकी जिंंदगी के संघर्ष की कहानी हम कई बार सुन और पढ़ चुके हैं। आज हम आपको कंगना से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा बताएंगे। जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बंटोर रहा है।

First National award, Many special memories attached to this, I was one of the youngest actresses to receive the honour, also for a woman centric film from a woman President. I designed my own suit didn’t have enough money to buy something special, the suit wasn’t bad...nahin ? https://t.co/WPgaVsTjdV