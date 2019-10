कंगना की बहन रंगोली ने बताया-प्रपोजल नहीं माना तो चेहरे पर उड़ेल दिया था 1 लीटर तेजाब, दीदी को भी..

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Kangana Ranaut sister Rangoli Chandel) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बता दें कि रंगोली अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। अक्सर वह अपनी बहन कंगना से जुड़े मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर वह अपनी बहन की तरफ से बयान देती हैं। अब उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी सुर्खियां बटोर रही है।

OMG !! Such an overwhelming response to our childhood pics, lot of friends asking for my pics from college, ha ha we were science students, we had no time for all this, still found one from annual day 😁 pic.twitter.com/baO8WTWYDu