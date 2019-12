कंगना रनौत की बहन रंगोली ने 'गली बॉय' कास्ट रणवीर आलिया पर साधा निशाना, हॉलीवुड फिल्म ‘8 माइल' की कॉपी कहा

नई दिल्ली। 92वें अकैडमी अवॉर्ड्स ने हाल ही में दस फिल्मों की एक लिस्ट आउट की थी। इस लिस्ट में कैटिगरी के लिए शॉर्टलिस्ट की फिल्मों के नाम शामिल हैं। जिसमें 'गली बॉय' (Gully Boy) का नाम शामिल नहीं है। जो की बॉलीवुड के साथ-साथ पूरे देश के लिए काफी दुख की बात है। वहीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की 'गली बॉय' 2019 की सुपरहिट फिल्मों से एक है।

वहीं हमेशा से अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत (Kangna Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने अपने बयान में रणवीर और आलिया पर निशाना साधा है। जिसके बाद से वो फिर से चर्चा में आ गई हैं। रंगोली ने अपने बयान में कहा कि "यह फिल्म हॉलिवुड फिल्म '8 माइल' (8 Mile) पर बेस्ड थी। यहां के फिल्म माफिया और क्रिटिक्स के चाटने से क्या होता है, यह उरी और मणिकर्णिका की तरह ऑरिजनल बेस्ट फिल्म नहीं है। ऐसे में हॉलीवुड ऐसी फिल्म को अवॉर्ड क्यों देगा जो उनकी फिल्म की कॉपी है?”

ये भी पढ़ें: Video Viral: कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का राजस्थानी पगड़ी पहनने का स्टाइल हुआ वायरल, देखें इस वीडियो में

This film is based on Hollywood film 8 Mile, yahan ke movie mafia chatukar critics ke chaatne se kya hota hai, it’s not original content like Uri and Manikarnika, why Hollywood will give award to a film which is copied from their film ? pic.twitter.com/vSVeVHVaUB