Kangana Ranaut ने फिर अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में उठाई आवाज, ट्वीट कर की रिहाई की मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने ट्वीट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इन दिनों कंगना रिपब्लिक न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में बोल रही हैं। अर्नब को मुबंई पुलिस ने दो साल पुराने केस में गिरफ्तार किया है। ऐसे में कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अर्नब की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। एक्ट्रेस का कहना है कि अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर महाराष्ट्र सरकार को लेकर कई बातें कहीं।

कंगना ने ट्वीट कर लिखा, “मेरे और अर्नब जैसे लोग अपनी सक्सेस और पॉप्युलैरिटी एंजॉय करने की जगह, हम दुनिया के खिलाफ जा रहे हैं और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर बदले में हमें, मैं इंडियन हूं और मैं अर्नब को सपोर्ट नहीं करता हूं, मिल रहा है तो याद रखिए आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिजर्व करते हैं जो कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट सोसाइटी है।”

People like Arnab n me rather than enjoying our success and popularity we go against the world and fight for you all if this #IamIndianAndIdontSupportArnab is what we get back, remember you deserve to suffer in a third world country which is the most corrupt society in the world.