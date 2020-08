PM Modi की तारीफ करने वाली Kangana Ranut ने राजनीति में आने को लेकर किया बड़ा खुलासा, बताए कई सीक्रेट

'क्वीन' अभिनेत्री कंगना रनोत (Kangana Ranaut) बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक बोल के पहचानी जाती हैं। इन दिनों वह इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और गुटबाजी पर मोर्चा खोलकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद उन्होंने इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों को आड़े हाथों लिया है। कंगना बॉलीवुड में ही अपनी बात खुलकर नहीं रखती हैं बल्कि राजनीति में भी वह पीएम नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के कार्यों की दिल खोलकर तारीफ करती हैं। अब उन्होंने खुद के राजनीति में आने को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

This is to set the records straight for everyone who thinks I support Modi ji because I want to join politics,my grandfather has been congress MLA for consecutive 15 years,my family is so popular in politics back home that after Gangster almost every year I got offers (cont )1/2

यूजर अक्सर उनसे राजनीति में हाथ आजमाने को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। इसी सिलसिले में कंगना ने हाल ही एक बड़ा खुलासा भी किया। एक ट्वीट के जरिए कंगना ने उन लोगों को करारा जवाब दिया, जिनका कहना है कि कंगना, पीएम नरेन्द्र मोदी की तारीफ इसलिए करती हैं, क्योंकि वो राजनीति में आना चाहती हैं। इस पर ट्वीट में कंगना की टीम ने बताया कि वह एक ऐसे परिवार से हैं जो कांग्रेस का समर्थन करता आ रहा है। साथ ही यह भी बताया कि कंगना राजनीति में नहीं आना चाहती हैं।

From Congress, fortunately after Manikarnika even BJP offered me a ticket, I am obsessed with my work as an artist and never thought about politics so all the trolling that I get for supporting who I want to support as independent thinker need to stop 🙂🙏