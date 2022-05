बिग बी ने पहले शेयर किया 'धाकड़' का टीजर फिर किया डिलीट, कंगना ने कहा- उन्हें बायकॉट होने का डर

हाल ही में कंगना का शो लॉकअप खत्म हुआ है। अब जल्द ही वो फिल्म धाकड़ में नजर आएंगी। इ फिल्म के ट्रेलर ने सबको हिलाकर रख दिया है। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के टीजर को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी शेयर किया था।

Published: May 12, 2022 10:34:15 am

क्लिप को साझा करते हुए, बच्चन ने टीम को शुभकामनाएं दीं भी दी थीं। हालांकि उन्होंने इसे कुछ मिनटों बाद ही डिलीट भी कर दिया। अब कंगना ने बिग बी की इस हरकत को लेकर इवेंट में खुलकर बात की है।



फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब अभिनेत्री से पूछा गया कि अन्य बॉलीवुड सितारों द्वारा धाकड़ के ट्रेलर की प्रशंसा क्यों नहीं की गई? तब कंगना ने कहा, "कुछ लोगों की व्यक्तिगत असुरक्षाएं हैं तो कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि मेरी फिल्म या मेरी तारीफ करने की वजह से इंडस्ट्री उन्हें बायकॉट कर देगी।"

