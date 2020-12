Kangana Ranaut का आरोप, किसानों को भड़काकर गायब हुए दिलजीत और प्रियंका, सिंगर ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कगंना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनका आए दिन कोई न कोई ट्वीट वायरल होता रहता है। पिछले कुछ दिनों से कंगना किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रख रही हैं। इस बीच कंगना और दिलजीत के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग भी देखने को मिली। लेकिन अभी भी दोनों के बीच बहस जारी है। दरअसल, बुधवार को कंगना ने एक ट्वीट कर दिलजीत और प्रियंका चोपड़ा पर निशाना साधा था।

किसानों को भड़काने का लगाया आरोप

कंगना ने कहा कि दोनों किसानों को भड़काकर गायब हो गए हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं चाहती हूं कि दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा जी जो किसानों के लिए लोकल क्रांतिकारियों की भूमिका में दिखे कम से कम एक विडियो के माध्यम से किसानों को ये तो बताएं कि उनको विरोध किस बात का करना है। दोनों किसानों को भड़काकर ग़ायब हो गए हैं, और देखो किसानों की और देश की ये हालत है।'

कंगना ने एक और ट्वीट कर लिखती हैं, 'जब प्रसिद्ध और जाने माने कलाकार मासूमों को भड़काते हैं,देश में शाहीन बाग़ जैसे दंग्गे/किसान आंदोलन जैसे विरोध करवाते हैं तो क्या सरकार को उनके ख़िलाफ़ किसी तरह की करवाई या केस नहीं करना चाहिए? क्या इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में खुल कर हिस्सा लेने वालों के लिये कोई सजा नहीं?'

ऐसे में दिलजीत ने चुप नहीं बैठे। उन्होंने ट्वीट कर एक्ट्रेस को जवाब दिया, गायब होना तो छोड़ ही दो। लेकिन उन्‍हें किसने अधिकार दिया कि वह यह तय करें कि कौन गद्दार है या कौन देशभक्‍त? यह अधिकार कहां से आ रहा है? किसानों को इस देश का गद्दार बताने से पहले कम से कम कुछ शर्म कर लेनी चाहिए।'

दंगे भड़क सकते हैं

वहीं, कंगना ने एक और ट्वीट कर दिलजीत और प्रियंका पर निशाना साधा। वह लिखती हैं, 'किसानों के आंदोलन की लागत अब तक 70 हजार करोड़ आई है। धरने के कारण इंडस्ट्रियों और छोटी फैक्ट्रियों में इकॉनमी धीमी पड़ गई है। इससे दंगे भड़क सकते हैं। दिलजीत और प्रियंका, आपको समझ आ रहा है.. हमारे ऐक्‍शन से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्‍लीज मुझे बताएं, कौन इसका भुगतान करेगा?'

Cost of farmers protests so far 70,000 crores, because of dharna economic slowdown in neighbouring industries and small factories, might lead to riots, @diljitdosanjh and @priyankachopra you understand our actions have serious consequences please tell me who will pay for this? https://t.co/1KHSuFyQTo