दिवाली पर पटाखों पर लगा बैन तो Kangana Ranaut ने कहा- ईद को जानवरों पर क्रूरता मुक्त करते हैं

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने ट्वीट से सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इन दिनों कंगना अपने भाई की शादी में बिजी थीं। लेकिन इस दौरान वह दिवाली पर पटाखों पर लगे बैन को लेकर भड़क गईं। ऐसे में कंगना ने एक ट्वीट कर पटाखों का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने क्रिसमस पर पेड़ काटे जाने पर रोक लगाने और ईद पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है।

कंगना ने शहजाद पूनावाला का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, 'चलिए दिवाली को पटाखा मुक्त बनाते हैं, क्रिसमस पर पेड़ नहीं काटते हैं और ईद को जानवरों पर क्रूरता मुक्त करते हैं...क्या सभी जागरुक लिबरल्स मुझसे सहमत हैं? अगर नहीं तो यह देखना आसान है कि आप क्या चाहते हैं लेकिन यह साफ नहीं है कि आप क्या और कैसे चाहते हैं। अपने आप से पूछें कि आपकी काली इच्छाओं के पीछे क्या कारण हैं।' एक्ट्रेस का यह ट्वीट काफी वायरल हुआ था। साथ ही काफी लोगों ने उनके इस ट्वीट का समर्थन किया था।

Let’s make Diwali crackers free, Christmas trees beheading free and Eid animal cruelty free.... do all woke liberals agree with me?

If not then it’s easy to see what you want but not clear why you want what you want. Ask yourself what is the reason behind your dark desires ... https://t.co/ksX7SLML43