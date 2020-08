वकील विकास सिंह के एजेंडे चलाने वाले बयान को लेकर कंगना रनौत ने दी सफाई, कहा- उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला

नई दिल्ली: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। आए दिन वह किसी न किसी मामले को लेकर ट्वीट करती रहती हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह (Sushant's Family Lawyer Vikas Singh) ने कहा कि कंगना रनौत सुशांत मामले में अपना ही एजेंडा चला रही हैं। वह उन लोगों को निशाना बना रही हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से समस्या है। उनके इस बयान के बाद अब कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा है कि विकास सिंह ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है।

कंगना रनौत ने विकास सिंह का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया है। कंगना ने विकास सिंह का वो इंटरव्यू ट्वीट (Kangana Ranaut Tweet) के जरिए साझा किया है, जिसमें वह कंगना की तारीफ कर रहे हैं। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मूवी माफिया का बिकाऊ मीडिया मेरे खिलाफ है। सुशांत के वकील या परिवार ने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला है। लेकिन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप यहां देख सकते हैं कि सुशांत के परिवार के वकील ने अपने हर इंटरव्यू में क्या कहा है। कंगना ने आगे कहा कि आप सभी को गिद्ध मीडिया से सावधान रहने की जरूरत है।'

Movie mafia Bikau media is at it again, Sushant’s lawyer/family never said anything against me, but rumours are being spread, here’s what the family lawyer said almost in every interview of his, beware of vulture media 🙏 https://t.co/qOICd7J2Gh