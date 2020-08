Hrithik Roshan को यादकर Kangana Ranaut हुई इमोशनल, बोलीं- हमारा प्यार सच्चा था पता नहीं अचानक क्यों बदल गया?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। हाल ही में उनके दोस्त सैमुअल हॉकिप (Samuel Haukip) ने खुलासा किया कि सुशांत और सारा बुरी तरह से प्यार (Sara and Sushant was in love during Kedarnath) में थे। सारा हर किसी को बहुत रिस्पेक्ट दिया करती थी लेकिन सोनचिड़िया (Sonchiriya) की रिलीज के बाद बॉलीवुड माफिया (Bollywood Mafia) के प्रेशर के चलते उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। सैमुअल के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। सुशांत केस में शुरुआत से ही जुड़ी हुई एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो भी सच्चा प्यार करती थीं।

कंगना रनौत ने अपने ट्विटर पर ट्वीट में सारा का पक्ष लेते हुए करते हुए लिखा- मुझे लगता है कि सारा ने सुशांत से जरूर प्यार किया होगा। वो ऐसा ***** नहीं था कि उस लड़की के प्यार में पड़ जाएगा जिसका प्यार सच्चा ना हो लेकिन वो प्रेशर में रही होगी। मेरा जो ऋतिक के साथ रिश्ता था वो उस वक्त सच्चा (Kangana said Hrithik and my bond was pure) था। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं (Kangana said I Don’t have doubt on our love) है। वो अचानक से मेरे विरुद्ध क्यों हो गया ये आज भी मेरे लिए रहस्य है।

I believe Sara must’ve loved him he wasn’t a fool to fall for a girl whose affection isn’t genuine but she must have been under pressure,what I shared with Hrithik was genuine at that point I still have no doubts about it why suddenly he became so hostile is still a mystery to me — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 20, 2020

कंगना ने इससे पहले एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सारा पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि स्टारकिड्स ऐसे ही आउटसाइडर्स को बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं और बाद में धोखा दे देते हैं।

बता दें कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने एक वक्त पर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप (Hrithik Kangana controversies) लगाए थे। ऋतिक ने कंगना से प्यार की बात को नकारा था। जबकि कंगना का कहना था कि वो रिलेशनशिप (Hrithik Kangana relationship) में थे। उनसे शादी तक का वादा किया गया था। ये विवाद काफी लंबे समय तक चला था। अब सारा और सुशांत के रिश्ते को भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति में देखा जा रहा है। हालांकि अब सुशांत हमारे बीच नहीं है तो उनको कई तरह की बातें सामने आ रही हैं इनपर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं।