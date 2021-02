15 साल की उम्र में Kangana Ranaut ने छोड़ दिया था घर, बोलीं- 16 साल की हुई तो अंडरवर्ल्ड माफिया ने पकड़ लिया, पिता ने नहीं दिया साथ

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके ट्वीट आए दिन उन्हें विवादों में भी डाल देते हैं लेकिन कंगना ने अपनी बेबाकी को कम नहीं किया। वो बिंदाज अंदाज में हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। हाल ही में कंगना ने अपनी निजी जिंदगी पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। कंगना ने बताया कि 15 साल की उम्र में वो घर से भाग गई थीं और 16 की हुई तो अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंस गईं। कंगना के इस खुलासे के बाद जहां फैंस हैरान हो रहे हैं वहीं उन्होंने इसके बाद अपनी तारीफ करते हुए सफलता का भी जिक्र किया है।

कंगना रनौत अपनी लाइफ के जुड़े कई किस्से ट्विटर (Twitter) पर साझा करती रहती हैं। अब उन्हें उन दिनों की एक बात का जिक्र किया है जब वो महज 15 साल की थीं। कंगना ने अपने ट्विटर पर लिखा- 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, मेरे पिता ने संघर्ष के दिनों में मेरा साथ नहीं दिया था। उन्होंने इससे इंकार कर दिया था, मैं अपने दम पर सब कर रही थी और 16 की उम्र में मुझे अंडरवर्ल्ड माफिया ने पकड़ लिया। 21 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी के सभी दुश्मनों को हरा दिया था और मैं सफल एक्ट्रेस बन गई थी। मैं नेशनल अवॉर्ड की विनर थी और मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में अपने नए घर की मालकिन भी थी।

Left home at the age of 15 my father refused to help me in my struggle,was on my own,was captured by underworld mafia at 16, At 21 I had squashed all villains in my life,was a successful actress a national award winner owner of my first house in Mumbai city posh location Bandra.