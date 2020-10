जेल में जाने को तैयार हैं Kangana Ranaut, कहा- ये मेरी जिंदगी को मायने देगा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है हालांकि इसी कारण कई बार वो मुश्किलों में भी फंस जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में कंगना के खिलाफ एक के बाद एक शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं। अब कंगना के खिलाफ मुंबई के ही एक वकील ने क्रिमिनल शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने कंगना के एक ट्वीट को लेकर ऐसा कदम उठाया है। उसका आरोप है कि कंगना ने मुंबई शहर को लेकर नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध किया गया था। इसी को लेकर मुंबई पुलिस ने समन भी जारी कर दिया है। इस केस की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। जिसपर अब कंगना ने भी प्रतिक्रिया दी है।

I worship people like Savarkar, Neta Bose and Rani of Jhansi. Today the government trying to put me in jail that makes me feel confident of my choices, waiting to be in jail soon n go through same miseries my idols were subjected to, it will give a meaning to my life, Jai Hind 🙏