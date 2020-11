शादी से पहले सेक्स को लेकर Kangana Ranaut ने कही बड़ी बात, लोगों ने किया बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली | कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर अपने बेबाक बोल के कारण सुर्खियों में रहती हैं। उनके ट्वीट्स भी खूब लाइमलाइट बटोरते हैं। पिछले दिनों कंगना अपने ट्वीट्स के चलते ही बुरी फंस गई थी। जिसको लेकर उनपर एफआईआर भी की जा चुकी है। एक बार फिर कंगना ने कुछ ऐसे ट्वीट्स (Kangana Ranaut tweet) कर दिए हैं जिसके चलते लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। दरअसल कंगना ने शारीरिक संबंधों पर खुलकर अपने विचार रखे हैं जो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं।

ये विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने एक यूजर ने ट्वीट पर कमेंट कर उसे कुछ सलाह दी। इन बातचीत में कंगना ने अपने विचार भी रखे और यहीं से उन्हें और भी ट्वीट करने पड़े। कंगना ने एक यूजर के कमेंट पर लिखा- अपनी हालत तो देखो, कुछ लेती क्यों नहीं? स्वघोषित सुसाइडल हो। जहरीली हो। देखने में अजीब भी। ऐसी कौन सी कमी है, जो आप में नहीं है? मुझे ज्ञान मत दो, मुझसे ज्ञान लो। जल्द से जल्द अपना हेयरस्टाइल बदलो और ध्यान लगाओ। कंगना के इस ट्वीट पर यूजर ने लिखा- अपना काम करो जाकर। कंगना ने यहां ऐसा जवाब दिया जिसके बाद वो ट्रोल होने लगीं। कंगना ने लिखा- नहीं, नहीं। मैं हॉट और सेक्सू हूं। मैं अपना काम खुद नहीं करती।

Love how all depressed and suicidal snowflake feminists are doing tauba tauba about premarital sex, some of them are scandalised that a Padma Shri awardee indulges in sex 😂😂😂what is with this Victorian/Islamic approach to a woman’s sexuality, snow flakes are melting on my TL. https://t.co/wiavWX2Hmu