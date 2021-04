पीएम मोदी को पत्र लिखने पर एक्ट्रेस ने कसा सीएम केजरीवाल पर तंज

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बेबाक लिखने और बोलने के अंदाज की वजह से भी जानी जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि हर मुद्दे पर अपना पक्ष बड़े ही सख्त अंगाद में रखती हैं। इस बार कंगना के निशाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। कंगना एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने सीएम को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। कंगना का यह ट्वीट सुर्खियों में बना हुआ है।

कंगना रनौत का ट्वीट

दरअसल, हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख उनसे दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन सप्लाई करने की मांग की थी। इस बात को देखते हुए कंगना ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि "बचाओ बचाओ बचाओ, मोदी जी बचाओ" हमने जितना रायता फैलाना था फैला दिया है। अब आप इसे साफ करो। ये रहा रायता और ये आपकी दिल्ली, संभालो। कंगना ट्वीट में हंसते हुए लिखती हैं "हा हा घुमा फिरा के बोलने से सिर्फ बात बदल सकती है उसका मतलब नहीं।"

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal writes to Prime Minister Narendra Modi about prevailing #COVID19 situation in the national capital



He appealed to PM regarding urgent supply of oxygen & reservation of 7,000 beds out of central govt's 10,000 beds for COVID-infected patients pic.twitter.com/wagPVKyjBD