ट्रोल होने के बाद Kangana Ranaut के बदले तेवर, ट्वीट कर किसानों और पंजाब के लोगों के साथ दिखाई हमदर्दी

नई दिल्ली। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) इस बार आलोचनाओं का शिकार हो गई हैं। एक बार से कंगना अपने बयानों के चलते लोगों के गुस्से के शिकार होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा प्रदर्शन में शामिल हुई एक बुर्जुग महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद से किसानों के साथ-साथ पंजाबी कलाकारों में भी कंगना को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। खुद के खिलाफ उठ रही आवाज़ों के बाद कंगना के तेवर कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने बयान पर अब सफाई पेश करनी शुरु कर दी है।

I am with farmers, last year I activity promoted agroforestry and donated for the cause as well, I have been vocal about farmers exploitation and their problems also I worry a lot so prayed for resolves in this sector, which finally happened with this revolutionary bill (cont) — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में सफाई देते हुए कहा है कि वह किसानों के साथ हैं। उन्होंने बीते वर्ष कृषिवानिकी के प्रमोशन में भी हिस्सा लिया था। साथ ही डोनेशन भी दिया था। वह किसानों के शोषण और उनकी परेशानियों के लिए भी अक्सर आवाज़ उठाती रहती हैं। वह इस सेक्टर में हो रही समस्याओं के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं। जो इस क्रांतिकारी बिल के माध्यम से होने जा रही है। कंगना ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि वह पहले भी किसानों की परेशानियों के लेकर आवाज़ उठा चुकी हैं।

यह भी पढ़ें- Bharti Singh को शो से बाहर निकालने का फैसला लिया मेकर्स ने, सपोर्ट में आए कपिल शर्मा

This Bill is going to transform farmers lives for better in many ways, I understand the anxiousness and effect of many rumours but I am certain government will address all doubts, please be patient. I am with my farmers and people of Punjab hold special place in my heart (cont) — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

कंगना आगे लिखती हैं कि यह बिल किसानों की जिंदगी को नए ढंग से बदलने जा रहा है। वह यह बात समझती हैं कि जो बेचैनी और अफवाहों उड़ रही हैं। उससे उन्हें काफी प्रभाव पहुंच रहा है, लेकिन कंगना सरकार पर यकीन रखती हैं कि वह जल्द ही किसानों की सभी समस्याओं का समाधान कर ढूंढ लेगी। उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने की बात भी कही है। वह कहती हैं कि वह किसानों और पंजाब के लोगों के साथ हैं। उनके दिल में उनके लिए बेहद ही खास जगह है।

यह भी पढ़ें- वन मंत्री के डिनर प्रस्ताव को ना कहना एक्ट्रेस Vidya Balan को पड़ा भारी, डीएफओ ने रोकी यूनिट की गाड़ी

My request to Farmers across the nation is don’t let any communists/Khalistani tukde gangs hijack your protests.Latest reports suggest that the talks with the authorities are yielding results.I wish everyone all the best.Hope peace n faith prevail in the nation again, Jai Hind. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

कंगना ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि वह पूरे देश के किसानों से निवेदन करती हैं कि कोई कम्यूनिस्ट या फिर कोई खालिस्तानी गैंग इस आंदोलन को हाइजैक ना कर लें। कंगना कहती हैं कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों से साथ बातचीत में रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वह सभी के लिए शुभकामनाएं करती हैं और उम्मीद करती हैं कि देश में एक बार फिर से शांति और विश्वास का माहौल बनेगा।

.@KanganaTeam I respect you for your courage & acting but I will not accept anyone disrespecting or demeaning my mother. You must make a public apology for doing so.#MohinderKaur pic.twitter.com/uB835sJE1w — R.P. Singh: ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) December 3, 2020

आपको बतातें चलें कि कंगना द्वारा बुर्जुग किसान महिला पर कॉमेंट करने के बाद पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ( Diljit Dosanjh ) , मीका सिंह ( Mika Singh ) और हिमांशी खुराना ( Himanshi Khurana ) ने आवाज़ उठाई थी। जिसके बाद दिलजीत और कंगना के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। खबरों की मानें को कंगना ने ट्विटर से दिलजीत को ब्लॉक कर दिया है।