Kangana Ranaut के ट्विटर अकाउंट पर लगा अस्थायी प्रतिबंध, एक्ट्रेस बोलीं- तुम्हारा जीवन दुश्वार करके रहूंगी

नई दिल्ली: बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपनी फिल्मों से ज्यादा कंगना का नाम विवादों के कारण लिया जाता है। बॉलीवुड सेलेब्स हों या पॉलिटिशयन कंगना हर किसी पर अपने ट्वीट से वार करती रहती हैं। इसके चलते कभी-कभी उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने तांडव वेब सीरीज को लेकर एक ट्वीट किया, जिस पर बवाल होने के बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया।

हालांकि उनके ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर #SuspendKanganaRanaut ट्रेंड करने लगा। इसके बाद कंगना का ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद कंगना ने ट्वीट कर दी। कंगना ने लिखा, 'लिबरल्स के ट्रेंड करने के चलते मेरा अकाउंट अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो गया है। वे लोग मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि मेरा अकाउंट कभी भी देश के लिए शहीद हो सकता है। मेरा नया देशभक्त वर्जन जल्दी ही मेरी फिल्मों के जरिए आने वाला है। तुम्हारा जीवन दुश्वार करके रहूंगी।'

Librus cried to their chacha @jack and got my account temporarily restricted, they are threatening me mera account/virtual identity kabhi bhi desh keliye shaheed ho sakti hai,magar my reloaded desh bhakt version will reappear through my movies.Tumhara jeena dushwar karke rahungi. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 20, 2021

इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट कर लिखा कि कंगना रनौत सबकी मां है। उन्होंने लिखा, 'एंटी-नेशनल लोग #SuspendKanganaRanaut ट्रेंड कर रहा है। कृपया इसे जारी रखें। यदि मेरे अकाउंट को वर्चुअली सस्पेंड किया गया तो रीयल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कि कंगना रनौत सब की मां है।' उनके ट्वीट कर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

Anti nationals are trending #SuspendKanganaRanaut .... please do, when they suspended Rangs I came and made their lives even more miserable,now if they suspend me will exit virtual world and in real world will show you real Kangana Ranaut- the mother of all fathers #babbarsherni pic.twitter.com/Msl2PosqDK — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 20, 2021

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धाकड़' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया था, जिसमें कंगना बिल्कुल धाकड़ अंदाज में नजर आ रही हैं। इसके अलावा कंगना फिल्म 'थलाइवी' और 'तेजस' में भी दिखाई देंगी।