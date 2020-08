कंगना रनौत को Twitter पर रोज 50 हजार यूजर कर रहे अनफॉलो, अभिनेत्री ने कहा मैं देखती हूं यह रैकेट......

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। आंकड़ों की मानें तो हर दिन करीब 40 से 50 हजार फ़ॉलोअर्स की संख्या में गिरावट आ रही है। इस पर जब एक यूजर ने अभिनेत्री का ध्यान आकर्षित कराया, तो कंगना ने कहा मैं देखती हूं यह रैकेट बहुत मजबूत है, राष्ट्रवादियों को हर जगह संघर्ष करना पड़ता है।

आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड में वंशवाद और पक्षपात के लिए जमकर आवाज उठाई है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले और नेपोटिज्म पर चल रही बहस में भी उन्होंने दमदारी से अपनी बात रखी है। उनका साफ कहना है कि बॉलीवुड में कुछ लोग इंडस्ट्री को अपनी मर्जी के अनुसार चलाते हैं। उन्होंने सुशांत सिंह की मौत में भी ऐसे लोगों को जिम्मेदार माना है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं।

दरअसल चौकीदार फिर से नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, "कंगना जी, आपके टि्वटर फॉलोअर्स की गिनती कम की जा रही है, मुझे यह शक था, मगर अब पुष्टि हो गई है कि टि्वटर ऐसा कर रहा है। 1 घंटे पहले यह 992000 था, मगर अब 988000 पर है।" इसके जवाब में अभिनेत्री ने लिखा, "मैं इस बात से सहमत हूं , मैंने एक पेटर्न को नोटिस किया है कि हर दिन 40 से 50 हजार फ़ॉलोअर्स कम हो रहे हैं, मैं ट्विटर पर नई हूं , लेकिन यह कैसे होता है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कोई आईडिया?" कंगना ने इस ट्वीट में ट्विटर इंडिया और ट्विटर सपोर्ट को भी टैग किया है।

इसी प्रकार एक दूसरे ट्विटर यूजर ने इसके पीछे ट्विटर के घोस्ट बैन को वजह बताया, इस पर कंगना ने लिखा, "मैं देखती हूं कि राष्ट्रवादियों को हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। यह रैकेट बहुत मजबूत है। मैंने नोटिस किया, क्योंकि पिछली रात हम 10 लाख के बेहद करीब पहुंचने वाले थे। खैर, जिन लोगों को अपनेआप अनफॉलो किया जा रहा है, उनसे माफी। यह ठीक नहीं है, लेकिन क्या हमें इसकी आदत नहीं हो गई है?

I agree I notice pattern every day 40-50 thousand followers drop, I am very new to this place but how does this work? Why are they doing this any idea? @TwitterIndia @jack @TwitterSupport https://t.co/OVGvzszYdX