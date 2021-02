Kangana Ranaut ने किए पुरी के जग्गनाथ मंदिर के दर्शन, बोलीं- यह जगह सुकून देने वाली मिठास से भरी है

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया के कारण सुर्खियों में रहती हैं। वह देश-विदेश में चल रहे मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। हालांकि कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ जाता है। इन दिनों कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म 'धाकड़' की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन इस बीच टाइम निकालकर वह ओडिसा के पुरी जग्गनाथ मंदिर पहुंचीं। कंगना की मंदिर में दर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

कंगना रनौत ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें वह ऑफ व्हाइट कलर के सूट में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही, उन्होंने हैवी जूलरी पहनी हुई है। तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने मंदिर का महत्व भी बताया। उन्होंने लिखा, 'हमने हमेशा कृष्ण को राधा और रुक्मिणी के साथ देखा है लेकिन पुरी जगन्नाथ में भगवान कृष्ण अपने भाई-बहनों के बलराम और सुभद्रा (अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की मां) के साथ हैं। उनके हार्ट चक्र के धड़कने की ऊर्जा से पूरी जगह हील करने वाली और सुकून देने वाली मिठास से भरी है।'

We always see Krishna with Radha or Rukmani(Laxmi) but in Puri Jagannath Lord Krishna is placed with his siblings, Balrama n Subhadra(Arjun’s wife, Abhimanyu’s mom)

Pulsating with the energy of his heart chakra whole place has a healing and soothing sweetness to it,enchanted ❤️ pic.twitter.com/ogHLeSRKqR