मुंबई पुलिस से बोली Kanagan Ranaut- सर हम Sushant को न्याय दिलाना चाहते हैं, मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है.. लेकिन नहीं मिला समन

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लगातार बॉलीवुड को लेकर कई सारे खुलासे कर रही हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के केस में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) पर कई सवाल भी उठा चुकी हैं। कंगना भी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर (Kangana wants justice for Sushant) रही हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो सुशांत केस में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती (Kangana Ranaut wants to record her statement in Sushant case) हैं लेकिन मनाली में होने के कारण मुंबई आ पाना मुश्किल है। कंगना की तरफ से ये पूछा गया था कि क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस किसी को भेज सकती है। इसी कड़ी में अब कंगना का कहना है कि पुलिस उनकी बातों को दरकिनार कर रही है। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोई रुख नहीं दिखा रही (Mumbai Police not replied Kangana Ranaut) है।

कंगना रनौत टीम की तरफ से सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी गई है कि पुलिस उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर (Kangana team shared screenshot of police chat) रही है। अभी तक उन्हें पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक समन नहीं (Kangana not get summoned by Police in Sushant case) मिला है। कंगना की बहन ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने पुलिस को कई बार कॉल किया लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। कंगना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती हैं लेकिन हमें मुंबई पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।

There is no formal summon sent to Kangana , Rangoli keeps getting casual calls from the cops for past 2 weeks, Kangana wants to record statement but we don’t get any response from @mumbaipolice, Here’s a screen shot of message Rangoli ji sent to @mumbaipolice pic.twitter.com/w03i2csbWV — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 22, 2020

रंगोली ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें मुंबई पुलिस और उनके बीच की बातचीत दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर लिखा है- या किसी को भेज दें। मुंबई पुलिस इससे इंकार करती हुई कहती है- नो मैडम। छानबीन मुंबई में डेली बेसिस पर हो रही (Mumbai police denied to record Kangana statement from Manali) है। कंगना ने सवालों की लिस्ट भी मांगी है ताकि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकें। मिस्टर इशकरण भंडारी और ये उनका नंबर, अगर आपको किसी भी लीगल टीम की जरूरत हो वो आपको अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। सर हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहते हैं और हम इसमें हर तरीके से कॉपरेट करेंगे। मिस कंगना जल्द से जल्द अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती हैं जैसे ही आपकी तरफ से सवाल मिल जाते (Kangana team asked question to record statement) हैं। पहले से ही धन्यवाद।

गौरतलब हो कि कंगना रनौत पिछले एक महीने में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों पर आरोप लगा चुकी हैं। अब सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कंगना अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं।