पिता के जन्मदिन पर कंगना ने शेयर की अनदेखी तस्वीर, कहा-'काश आप इतने सख्त पैरंट न होते'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मों की शूटिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर बड़ी ही बेबाकी के साथ लिखती और बोलती हैं। अक्सर उन्हें सोशल मीडिया पर अपने बचपन के कई किस्से शेयर करते हुए भी देखा गया है। वहीं आज कंगना रनौत के पिता का जन्मदिन है। इस खास मौके पर कंगना ने अपने पिता की अनदेखी तस्वीर पोस्ट की है। फोटो के साथ एक मैसेज लिखते हुए कंगना ने अपने पिता के सख्त मिजाज के बारें में भी लिखा है।

Dear Papa

I wish growing up you were not such a strict parent but thank you for those melancholic eyes, curly hair and of course brave hot blood, quick temper and volcanic anger. I haven’t just got your blood but also your fire.

Happy Birthday Papa

Your’s

Your's

Babbar Sherni Chotu