बेटी को किस करते हुए निर्देशक की फोटो शेयर कर बोली रंगोली- फर्जी लिबरलपन नहीं चलेगा, पूछा देश के लिए क्या किया

बॅालीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) की बहन रंगोली ( rangoli ) हमेशा से अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों जामिया में हुए बवाल से पूरा देश आक्रोश में हैं। ऐसे में मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी ट्वीट कर इसपर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन उनके इस ट्वीट पर रंगोली के रिप्लाई ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है।

कुछ साल पहले महेश भट्ट ( mahesh bhatt ) और उनकी बेटी पूजा भट्ट ( Pooja Bhatt ) की किसिंग ( mahesh bhatt and pooja bhatt kissing photo ) फोटो पर काफी बवाल हुआ था। रंगोली ने एक बार फिर उस फोटो को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने इसपर लिखा,'भट्ट साहब किताबें पढ़ लेने से हम बड़ी बातें नहीं सीख सकते, बड़े नहीं बन सकते, जवान लड़की को जांघ पर बिठाकर ऐसे किस कर फोटो खिंचवाते हो, इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है। क्या किया है आपने अपने देश के लिए। यह सब फर्जी लिबरलपन अब नहीं चलेगा।'

