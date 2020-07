कंगना रनौत ने तापसी पन्नू को बताया मूवी माफिया का चापलूस

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने नेपोटिज्म को लेकर एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर निशाना साधा है। हाल ही में एक यूजर ने तापसी पन्नू से जुड़े कुछ आर्टिकल्स ट्वीट किए थे। जिस पर टीम कंगना रनौत इंस्टाग्राम अकाउंट से कमेंट आया है। जिसमें लिखा है। "कई आउटसाइडर चापलूस मूवी माफिया के गुड बुक्स में रहने के लिए लगातार कंगना द्वारा चलाई जा रही मुहिम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्में और अवार्ड पाने के लिए वे कंगना पर हमला कर रही हैं और सरेआम एक महिला के उत्पीड़न में शामिल हो रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तापसी, तुम कंगना के संघर्ष का फायदा उठाकर उसका ही विरोध कर रही हो, इसमें तापसी पर आउटसाइडर वाले मामले में अंतर विरोधी विचार रखने का आरोप लगा है।

इस मामले में तापसी पन्नू ने अपने अकाउंट से कुछ कोड शेयर किए हैं। जिसमें बताया गया है कि "उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए , जो नेगेटिविटी फेलाते हैं।" कोड शेयर करते हुए तापसी ने लिखा है। "मैंने पिछले कुछ महीनों में कुछ चीजों का पालन किया है, इससे मुझे जीवन को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिली , इससे मुझे अत्यंत शांति और नजरिया मिला, जिसे मैं शेयर कर रही हूं । आपको बता दें कि इससे पहले भी कंगना और तापसी पन्नू आपने सामने हुई है । सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और रंगोली चंदेल अक्सर तापसी को निशाना बनाती रहती है।

Many chaploos outsiders consistently try to derail d movements started by Kangana,dey want to b in movie mafia good books,dey gt movies & awards fr attacking Kangana & dey take part in open harassment f a woman,shame on u @taapsee u reap the fruits f hr struggles bt gang up on hr https://t.co/0XZqVLsPok

A couple of things have followed in my life , especially the last few months. Really helped in seeing life in a better light. Brought me a lot of peace n perspective so sharing it. pic.twitter.com/77tyjxvnRv