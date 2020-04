लॉकडाउन के बीच कपिल शर्मा और मीका सिंह की जुगलबंदी, घर पर ही सजा दी महफिल

View this post on Instagram

Kappu Sharma sings away lockdown blues!! Yeh quarantine ka sabse Best side effect hai 😁😁 FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #kapilsharma #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses