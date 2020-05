रणबीर कपूर के 10वीं पास होने पर कपूर खानदान ने रखी थी पार्टी, एक्टर ने ऐश्वर्या राय से मार्क्स को लेकर बोला था झूठ..

नई दिल्ली। बॉलीवुड में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor )और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan)की जोड़ी उस दौर की ऐसी फैमस जोड़ी मे से एक थी जब ऐश्वर्या राय ने रणबीर के साथ बोल्ड सीन देकर तहलका मचा दिया था। और इस जोड़ी को दर्शकों ने भी काफी पसंद किया था लेकिन इसके बाद इनकी केमेस्ट्री दोबारा देखने को नही मिली। करण जौहर द्वारा निर्मित फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के प्रमोशन के दौरान ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होनें रणबीर कपूर(Ranbir Kapoor ) को लेकर एक खुलासा किया था। उन्होनें बताया था कि रणबीर ने जब 10वीं की परीक्षा को पास की थी तो उनके परिवार ने इस खुशी में एक पार्टी ऑर्गनाइज की थी। पार्टी इसलिए क्योंकि कपूर खानदान में रणबीर पहले ऐसे पहले शख्स थे जो न सिर्फ पहली दफा में दसवीं पास कर गए बल्कि 54% पाकर पास हुए थे।

