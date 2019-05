करण जौहर पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, देर रात प्रोडक्शन हाउस में लगी आग, जलकर राख हुईं ये कीमती चीजें

बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर Karan Johar को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीती रात करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन में आग लग गई है। आग लगने के बाद भारी नुक्सान होने की खबरें सामने आ रही हैं। उनका ये प्रोडक्शन हाउस गोरेगांव, मुंबई में बना हुआ है।

Mumbai: Fire broke out at Cama Industrial Estate in Goregaon around 2:30 am; 12 fire tenders present at the spot. Fire fighting operations underway. #Maharashtra