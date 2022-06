इस दिन शुरू होने वाला है कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण, रणबीर कपूर ने शो में आने से किया मना

कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ जल्द ही दस्तक देने वाला है। शो के सातवें सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला क्योंकि 'कॉफी विद करण 7' की प्रीमियर डेट सामने आ गई है। करण जौहर के टॉक शो में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कई सेलिब्रिटीज नजर आने वाले हैं।

लंबे समय से शो को लेकर तरह-तरह की अपडेट सामने आ रही हैं। अब शो की प्रीमियर डेट सामने आ गई है। जी हां, करण जौहर ने बताया कि जल्द ही यह शो प्रीमियर होने वाला है। ‌हाल ही में करण जौहर अनुपमा चोपड़ा के साथ फिल्म कंपेनियन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने शो के बारे में बात की और प्रीमियर डेट से पर्दा हटा दिया है। करण ने बताया कि, वह शो के साथ कोई सीमा नहीं तोड़ रहे हैं और इसे एक मजेदार टॉक शो के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके बाद करण ने तुरंत प्रीमियर की तारीख का खुलासा करते हुए कहा, 'मैं 7 जुलाई को आपको प्रीमियर दिखाने के लिए एक्साइटेड हूं।'

