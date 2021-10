13 साल की उम्र में इस एक्टर को दिल दे बैठी थीं करीना कपूर, बताती थीं अपना 'सोलमेट'

नई दिल्ली: Kareena Kapoor Fall In Love With Vicky Nihalani At The Age Of 13: करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan's first soulmate) अपनी फिल्मों और करियर के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं। पहले वो शाहिद के साथ रिलेशन में रहीं, इसके बाद आज वो पति सैफ अली खान के साथ खान बनाकर प्यारी सी शादी शुदा जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, करीना के पहले प्यार के बारे में, जिसे वो अपना सोलमेट कहती थीं। चलिए हम बताते हैं।

अपने पहले प्यार का किस्सा खुद शेयर किया था

दरअसल करीना कपूर को जब पहली बार प्यार हुआ तब वो केवल 13 साल की थीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि करीना को शाहिद कपूर और सैफ अली खान से भी पहले एक लड़के से प्यार हुआ था। करीना ने अपने पहले प्यार का यह किस्सा खुद शेयर किया था।

Rediff.com को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू में करीना ने पर्सनल लाइफ से जुड़ा यह राज खोला था। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया था कि उनका पहला प्यार कोई तीसरा शख्स था जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। करीना कपूर 1990 में आई फिल्म 'आज के शहंशाह' में नजर आ चुके ऐक्टर विकी निहलानी से पहला प्यार करती थीं। विकी निहलानी फेमस प्रड्यूसर पहलाज निहलानी के बेटे हैं।

विकी निहलानी और मैं सोलमेट की तरह थे

करीना ने बताया था, 'विकी निहलानी और मैं सोलमेट की तरह थे। वह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता। वह मेरा पहला प्यार थे। मैं जब 13 साल की थी तब मुझे उससे प्यार हुआ था। करीना ने बताया था कि उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं किया था, क्योंकि शादी जैसी चीजों के बारे में सोचना काफी जल्दबाजी होती। लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। करीना ने बयान दिया था कि अगले 10 सालों के लिए वह अपने करियर को लेकर कमिटेड हैं।

अलग होने के बाद जहां विकी निहलानी ने इटैलियन लड़की Justine Rumeau से शादी कर ली थी। हालांकि, विकी की वाइफ का 43 साल में किसी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वहीं, करीना ने साल 2012 में सैफ अली खान से शादी की थी। आज करीना दो बच्चों तैमूर और जेह की मां हैं।

