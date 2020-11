Kareena Kapoor Khan ने महिलाओं के लिए उठाई थी आवाज, वीडियो में कहती दिखी- मेरा हक कहां है?

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) दूसरी बार मां बनने वाली हैं। आजकल वो अपने ग्लो के कारण सुर्खियों में हैं। हाल ही में करवा चौथ के मौके पर करीना अपने घर पर फैमिली डिनर करती हुई दिखाई दी थीं। इसी बीच करीना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। करीना इस वीडियो में महिलाओं को लेकर कह रही हैं कि हमेशा उनके प्रति ही लोगों की सोच उजागर होती है। जाहिर है कि करीना महिलाओं के लिए वीडियो में आवाज उठाती हुई दिख रही हैं।

करीना कपूर का वीडियो हुआ वायरल

करीना कपूर वीडियो में कहती हैं कि ज्यादा पढ़ लिया तो ऐ चश्मिश, लिपस्टिक ज्यादा हो गई तो ए हिरोइन, घर लेट आओ तो कैरेक्टर पर शक, बस यही कहना चाहती हूं कि मेरा हक कहा हैं। करीना का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। महिलाओं को लेकर करीना की बात से लोग समर्थन कर रहे हैं। करीना का कहना है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी उन्हें लोग बराबर नहीं समझते हैं।

#KareenaKapoor clicked at her residence in bandra pic.twitter.com/IUGvNjw9eM