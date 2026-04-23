तनुश्री दत्ता का बॉलीवुड माफिया पर सनसनीखेज दावा, सुशांत और जिया की मौत का ठहराया जिम्मेदार

Tanushree Dutta claims ‘Bollywood mafia’: बॉलीवुड में 'मी टू' (Me Too) आंदोलन की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री तनुश्री दत्ता एक बार फिर अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में हैं। तनुश्री ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री के उस काले सच यानी 'बॉलीवुड माफिया' के वजूद पर बात की है, जिसे अक्सर कालीन के नीचे दबा दिया जाता है। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान की मौत का जिक्र करते हुए इंडस्ट्री के काम को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।