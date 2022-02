क्या था करीना कपूर का असली नाम, जो दादा राज कपूर ने रखा था

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के नामकरण के समय एक्ट्रेस का नाम उनके दादा राज कपूर ने कुछ और रखा था। उनके नाम का कनेक्शन रणवीर कपूर की बड़ी बहन रिद्धिमा कपूर से था। जानिए फिर क्यों बदला गया करीना कपूर नाम।

बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर 41 साल की हो गई हैं। 21 नवम्बर 19,80 को मुंबई में पैदा हुई करीना कपूर ने बॉलीवुड में अपना करियर साल 2000 में फ़िल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था। वैसे ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे की करीना कपूर का नाम पहले कुछ और था। चलिए जानते हैं क्या था करीना कपूर का पहले नाम। करीना कपूर के दादा यानी राज कपूर ने अपनी पोती का नाम अपने पसंद के हिसाब से रखा था। लेकिन यह नाम करीना कपूर के मम्मी पापा को बिलकुल पसंद नहीं आया था जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम अपने पसंद के मुताबिक़ रख दिया। चलिए जानते हैं आख़िर पहले क्या था करीना का नाम।

