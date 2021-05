जब घुटनों पर बैठकर कार्तिक आर्यन ने लड़की का हाथ चूमा, बोले- 'मैं फैंस का फैन हूं'

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के अब तक के फिल्मी करियर की अगर बात की जाए, तो वह फिल्मों से ज्यादा अपने स्टाइल, गॉसिप, फैंस से जुड़ाव और अगल हटकर सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सुर्खियों में रहते हैं। युवा अभिनेता कार्तिक को फैंस की नब्ज भी पकड़ आ गई है। इसी कारण वह लम्बे समय से बिना फिल्मों में आए, चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक फीमेल फैन के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मैं अपने फैंस का फैन हूं।

हाथ चूूमा, गले लगाया

कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, वह अभी का नहीं है। ये एक पुराना वीडियो है। दृश्य किसी कॉलेज फेस्ट का जैसा लग रहा है। कार्तिक स्टेज पर एक फीमेल फैन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद वह घुटनों पर बैठकर फैन का हाथ चूम लेते हैं। इसके बाद उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। इस वीडियो के कैप्शन में एक्टर ने लिखा है,''क्या इसे फैंसेप्शन कहते हैं क्योंकि मैं अपने फैंस का फैन हूं? मैं हमेशा ये कर सकता हूं सिर्फ इस फीलिंग के लिए।' इस वीडियो पर निर्माता—निर्देशक एकता कपूर ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने हार्ट इमोजी के साथ लिखा है वाउ!!!' अन्य फैंस ने भी कार्तिक की इस पोस्ट पर भरपूर प्यार लुटाया है।

यह भी पढ़ें : 'टाइटैनिक' फिल्म के सीन को कार्तिक आर्यन ने किया री-क्रिएट, केट विंसलेट को भी छोड़ा पीछे

Is it called Fanception because I’m a Fan of my Fans ? 🤔

Can keep going forever just for this feeling ❤️ pic.twitter.com/Z9sVPWg3sm