'कटप्पा' की बेटी ने सीएम तीरथ सिंह रावत को दी नसीहत, फटी जींस वाले बयान पर कही ये बात

नई दिल्ली | उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का महिलाओं के कपड़ों पर दिया गया विवादित बयान लोगों का गुस्सा कम नहीं होने दे रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर मनोरंजन और राजनीति जगत के लोग भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जिसमें अब सुपरहिट फिल्म बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज की बेटी भी शामिल हो गई हैं। बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले सत्यराज जाने माने अभिनेता हैं। उनकी बेटी दिव्या ने सीएम तीरथ सिंह रावत को हिदायत दी है।

कटप्पा की बेटी ने सीएम को लगाई लताड़

उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस पहनने वाले बयान पर सत्यराज की बेटी दिव्या ने कहा कि वो महिलाओं को बिल्कुल ना बताएं कि उन्हें क्या और किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। दिव्या ने तीरथ सिंह रावत को लताड़ लगाते हुए कहा कि मैं अपनी फटी जींस जरूर पहनूंगी और ये आप नहीं बताएंगे कि क्या हमें पहनना चाहिए। दिव्या ने अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की जिसमें वो फटी जींस पहने हुए नजर आ रही हैं।

Actor #Sathyaraj 's daughter #DivyaSathyaraj - a nutritionist and an aspiring politician has expressed her opinion against the comments of #UttarakhandCM about women wearing #rippedjeans @DoneChannel1 pic.twitter.com/M09yb4FG5R — Ramesh Bala (@rameshlaus) March 20, 2021

फटी जींस में फोटो पोस्ट कर दिया करारा जवाब

दिव्या पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि फटी जींस के बारे में सीएम तीरथ सिंह रावत का स्टेटमेंट और महिलाओं उससे अपने घुटने दिखा रही हैं बहुत ही शर्मनाक बयान है। बहुत से लोग मुझे भी सलाह देते हैं कि मैं शॉर्ट्स में अपनी तस्वीरें ना पोस्ट किया करूं। इंस्टाग्राम पर फटी जींस में फोटो ना डाला करूं। एक पॉलिटिशियन कॉटन साड़ी में होना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी इमेज को कभी नहीं बदला। मैं मानती हूं कि हर महिला को इस बात का अधिकार होना चाहिए वो जो चाहे पहने सकती है।

#DivyaSathyaraj a well known Nutritionist has expressed her displeasure regarding the Statement of Uttarkhand C. M. regarding women wearing ripped jeans. @DoneChannel1 pic.twitter.com/bDaT76HdHi — r.s.prakash (@rs_prakash3) March 20, 2021

कई सेलेब्स का फूट चुका है गुस्सा

तीरथ सिंह रावत के बयान पर सिर्फ दिव्या का गुस्सा ही नहीं फूटा है बल्कि इससे पहले अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, नातिन नव्या नवेली, गुल पनाग, कंगना रनौत और उर्मिला मातोंडकर जैसे स्टार्स ने भी आड़े हाथों लिया था। नव्या नवेली ने कहा था कि लड़कियों के कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलो। तीरथ सिंह रावत के बयान को हर तरह से शर्मनाक बताया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर फिर भी दो गुट बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्हें तीरथ सिंह रावत के बयान में कोई गलत बात नहीं नजर आ रही।

If you want to wear ripped jeans make sure coolness quotient is of this magnitude as in these pics, so that it looks like your style not your state a homeless beggar who hasn’t got allowance from parents this month, most young people look like that these days #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/hc14cLxQDE — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 18, 2021

क्या है विवादित बयान?

बता दें कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा था कि महिलाएं आजकल फटी जींस पहनती हैं। उनके घुटने दिखते हैं, ये कैसे संस्कार हैं? ये महिलाएं अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी? महिलाएं इससे समाज में क्या संदेश दे रही हैं।