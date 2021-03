RippedJeansTwitter: महिलाओं ने लगाई लताड़, इस अभिनेता ने शुरू किया था रिप्ड जींस का ट्रेंड

नई दिल्ली | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का लड़कियों के कपड़ों पर विवादित बयान के बाद लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों की रिप्ड जींस पर सवाल उठाया था और संस्कारों से इसे जोड़ दिया था। जिसके बाद सोल मीडिया पर उन्हें लोग बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही रिप्ट जींस ट्विटर टॉप ट्रेंड #RippedJeansTwitter कर रहा है। इस हैशटैग के साथ ढेरों मीम्स अब तक बन चुके हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस विवाद से एक किस्सा ये भी सामने आया है कि रिप्ड जींस का ट्रेंड लड़कियां नहीं बल्कि उस अभिनेता द्वारा लाया गया था जो आज बॉलीवुड का सुपरस्टार है।

ट्विटर पर जहां एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लड़कियों पर शर्मनाक बयान के बाद कई सेलेब्स का गुस्सा देखने को मिला। वहीं ट्विटर पर ये मजेदार मीम देखिए।

ये भी पढ़े- मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बताया कैसे पहननी चाहिए 'रिप्ड जींस'

Oh my God!!! Their knees are showing 😱😱😱 #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/ZjPglMfT84

तीरथ सिंह रावत के बयान का लड़कियां सड़कों पर रिप्ड जींस पहनकर जवाब दे रही हैं। पावरी के ट्रेंड पर लड़कियों ने मजेदार वीडियो बनाते हैं करारा जवाब दिया है।

Bhai logon🧔🏻 kahe auraton k kapdon me ghuse hue ho.😅 Apne kaam se kaam rakho. Aurton k kapdon me maryada aur sanskar kahe ghused rahe ho. Auraten to nahi admiyon ki lungi payjame me jhankti hain, aur unke sansakari ya asanskari hone ki rai diya karti hain. #rippedjeans

No data to display.

एक यूजर ने तीरथ सिंह रावत की तस्वीर उनकी बेटी के साथ पोस्ट की है। जिसमें वो शॉट्स में दिखाई दे रही हैं।

No one will object this picture because it's in black and white sanskar of mr rawat daughter🙏😂#rippedjeans pic.twitter.com/nM8XA5xmVy